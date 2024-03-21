«Ростелеком» и новый российский вендор НОТА (Холдинг Т1) подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Компании договорились объединить ресурсы для продвижения цифровых продуктов и

«Ростелеком» и новый российский вендор НОТА (Холдинг Т1) подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Компании договорились объединить ресурсы для продвижения цифровых продуктов и услуг, в частности ВКС-сервиса DION, а также будут обмениваться опытом в рамках консультационных и рабочих групп. Помимо обмена знаниями и экспертизой еще одним направлением совместной деятельности «Ростелекома» и НОТА станет участие в научно-практических