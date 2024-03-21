Руслан Еременко приступил к обязанностям члена правления ВТБ.

Руслан Еременко приступил к обязанностям члена правления ВТБ. 20 марта его кандидатуру утвердил Банк России. В зону ответственности Руслана Еременко будут входить отношения с предприятиями СМБ и предпринимателями, рост клиентской базы и кредитование, а также усиление регионального продвижения, развитие бизнеса и повышение эффективности работы региональной сети банка.В статусе члена правления Руслан Еременко будет отвечать за развитие ключевых направлений среднего и малого бизнеса под руководством заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.«Средний и малый бизнес играет все более значимую роль в развитии экономики. Предприятия этого сегмента дают рабочие места десяткам миллионов россиян, активно участвуют в наращивании производства, импортозамещении, освоении новых зарубежных рынков. За последние пять лет мы добились кратного роста операционных и финансовых показателей в работе с клиентами СМБ, и сегодня обслуживаем каждый третий российский реально действующий бизнес. Руслан Еременко давно работает в банке и обладает отличными профессиональными компетенциями, которые пригодятся для эффективного расширения нашего бизнеса в регионах и дальнейшей поддержки предпринимательства», − прокомментировал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.