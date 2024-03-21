В эксплуатацию ввели уже шесть новостроек.

В эксплуатацию ввели уже шесть новостроек.Квартиры по программе реновации получили уже около 700 жителей района Старое Крюково в Зеленограде. Об этом в своем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Всего в ЗелАО в Программу вошли 34 дома, из которых в новое современное жильё переедут порядка 7,1 тысячи человек", – рассказал градоначальник.По его словам, в эксплуатацию ввели уже шесть новостроек площадью 58 тысяч квадратных метров. В процессе строительства находятся еще два здания.Вместе с новым жильем в округе строят социальные объекты. Так, в скором времени в районе Крюково откроется детская поликлиника на 320 пациентов в смену, отметил Собянин.Также продолжается возведение спортивного комплекса "Горизонт" с двумя бассейнами. Объект готов на 70%. В округе планируется построить еще один спортивный комплекс.Ранее Собянин , что в Северном административном округе Москвы ввели в эксплуатацию 39 домов по программе реновации. Из них 38 уже передали под заселение. Обладателями нового жилья стали 16,9 тысячи человек.