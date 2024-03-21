Участок от Владимирского госуниверситета до мэрии города на улице Горького собрались ремонтировать. Расстояние – 1,350 км. По контракту подрядчик должен будет обновить асфальт, обустроить

Участок от Владимирского госуниверситета до мэрии города на улице Горького собрались ремонтировать. Расстояние – 1,350 км. По контракту подрядчик должен будет обновить асфальт, обустроить пешеходный переход и отремонтирует тротуар. Сделать это все нужно до 1 августа, рассказали в пресс-службе минтранса. Улица Горького – одна из самых длинных и востребованных в Октябрьском районе Владимира. Она соединяется