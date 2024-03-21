Появилось трагическое сообщение о кончине заслуженной артистки РСФСР, балетмейстера Нины Лобановой. Она умерла в возрасте 84 лет в Воронеже.

Появилось трагическое сообщение о кончине заслуженной артистки РСФСР, балетмейстера Нины Лобановой. Она умерла в возрасте 84 лет в Воронеже.Нина Лобанова начала свою карьеру в народном хоре имени Массалитинова, где с 1958 по 1983 годы являлась одной из ведущих артисток танцевального ансамбля. Звание заслуженной артистки она получила в 1979 году.После завершения танцевальной карьеры Нина Лобанова стала балетмейстером ансамбля "Черноземочка" Воронежского аграрного университета, где обучала молодых танцовщиц в течение почти 40 лет. Место и время прощания с Ниной Лобановой пока неизвестны.Также в последнее время ушли из жизни другие выдающиеся деятели культуры и образования. Балетмейстер народного хора имени Массалитинова, Юрий Копытин скончался в возрасте 78 лет. Он руководил ансамблем с 1984 по 2013 годы. Также ушла из жизни профессор педагогического университета, Ольга Алексеева, которой было 65 лет. Их яркий творческий вклад в искусство и образование останется в сердцах тех, кто их знал и уважал.Стоит отметить, что русская школа балета широко известна по всему миру. Во многих странах считают, что именно Россия – родина данного вида искусства. На самом деле возникновению феномена "русский балет" отсылается в первую очередь к итальянцам и французам.