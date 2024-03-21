Министр культуры Владимирской области подвела итоги национального проекта «Культура» за 2023 год.

20 марта на заседании совета по культуре и искусства министр культуры Владимирской области Ольга Дёмина подвела итоги 2023 года в рамках нацпроекта. Его результатом стало увеличение посещаемости культурных мероприятий.В рамках нацпроекта «Цифровая культура» с 2019 года во Владимирской области было создано три виртуальных концертных зала в городе Коврове, Гусь-Хрустальный и Покрове. В прошлом году в Гороховецком музее был создан мультимедиа-гид экпозиции «Гражданская архитектура и быт Гороховца 18 века», благодаря чему культурное наследие города стало более технологичным и доступным. Кроме того, в рамках нацпроекта учреждения культуры Владимирской области получили современное оборудование для проведения онлайн-трансляций. Всего на федеральной платформе PRO.Культура было проведено 785 трансляций, из которых 174 прошло в 2023 году, в том числе 1 федеральная.Как сообщает министр культуры, с 2019 по 2023 год выросла посещамость учреждений культуры — с 10,9 млн до 20,2 млн посещений. Лидером стали библиотеки области, которые приняли почти 6,7 млн за 2023 год. Самыми посещаемыми мероприятиями в минувшем году стали книжный фестиваль «Китоврас» — свыше 23 тыс посещений и фестиваль «Музыкальная экспедиция» — 13,5 тыс посетителей.