Житель Киржачского района попал под суд после ДТП, в котором погиб его сын. Это случилось из-за того, что мужчина пренебрег правилами дорожного движения. Однако реального срока он избежал,
<a href="https://33live.ru/novosti/21-03-2024-v-kirzhachskom-rajone-sudili-otca-po-vine-kotorogo-v-avarii-pogib-ego-syn.html" target="_blank">В Киржачском районе судили отца, по вине которого в аварии погиб его сын</a> - Житель Киржачского района попал под суд после ДТП, в котором погиб его сын. Это случилось из-за того, что мужчина пренебрег правилами дорожного движения. Однако реального срока он избежал,
[url=https://33live.ru/novosti/21-03-2024-v-kirzhachskom-rajone-sudili-otca-po-vine-kotorogo-v-avarii-pogib-ego-syn.html]В Киржачском районе судили отца, по вине которого в аварии погиб его сын[/url] - Житель Киржачского района попал под суд после ДТП, в котором погиб его сын. Это случилось из-за того, что мужчина пренебрег правилами дорожного движения. Однако реального срока он избежал,