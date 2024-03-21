Житель Киржачского района попал под суд после ДТП, в котором погиб его сын. Это случилось из-за того, что мужчина пренебрег правилами дорожного движения. Однако реального срока он избежал,

Житель Киржачского района попал под суд после ДТП, в котором погиб его сын. Это случилось из-за того, что мужчина пренебрег правилами дорожного движения. Однако реального срока он избежал, рассказали в пресс-службе Киржачского райсуда. Авария произошла 11 октября 2023 года. Мужчина с ребенком ехал по автодороге со скоростью около 90 км/ч. В какой-то момент машина выехала