Не остановился по требованию ДПС, уходил от погони, сбил полицейского и скрылся в лесу. 40-летнего ковровчанина обвиняют в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении

Не остановился по требованию ДПС, уходил от погони, сбил полицейского и скрылся в лесу. 40-летнего ковровчанина обвиняют в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, сообщили в Следкоме. Напомним, инцидент произошел 3 сентября 2023 года в Ковровском районе. Водитель автомобиля «Газ» не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться. Началось