У городской больницы Коврова обнаружился долг в 25 миллионов за контракты на поставку лекарств, медицинских расходных материалов и охрану. Всего медучреждение было должно 40 организациям,

У городской больницы Коврова обнаружился долг в 25 миллионов за контракты на поставку лекарств, медицинских расходных материалов и охрану. Всего медучреждение было должно 40 организациям, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Предприниматели услуги предоставили, а вот плату так и не получили. В итоге главврач больницы получил представление, после чего сразу в полном объеме все долги погасил. Прокомментируйте