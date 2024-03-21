В Муроме осудили 19-летнего водителя, сбившего девочку на мосту В объединенной пресс-службе судов...

В Муроме осудили 19-летнего водителя, сбившего девочку на мостуВ объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции рассказали, что «с учетом неумышленного характера преступления, данных о личности, смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, подсудимому назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев».Напомним, об этом ДТП мы сообщали ранее. Осужденный передвигался по территории Мурома на своем автомобиле. При проезде по мосту неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и наехал на 16-летнюю девушку, которая шла по тротуару. В результате девушка упала с моста в овраг.Читайте по теме: «19-летний житель Мурома сбил несовершеннолетнюю девушку, которая упала с моста в овраг».Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области