Спасатели собинской спасательной станции АСС выехали искать провалившегося под лед человека, о котором сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях. Это якобы случилось на Клязьме у

Спасатели собинской спасательной станции АСС выехали искать провалившегося под лед человека, о котором сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях. Это якобы случилось на Клязьме у деревни Богдарня. Участок реки был обследован. Однако, как сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности, информация о происшествии не подтвердилась. Судя по всему, не удалось найти ни следы, указывающие на