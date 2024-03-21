В полуфинал всероссийского конкурса «Ты в игре» попали четыре проекта Владимирской области Четыре...

В полуфинал всероссийского конкурса «Ты в игре» попали четыре проекта Владимирской областиЧетыре проекта Владимирской области - в полуфинале всероссийского конкурса "Ты в игре". И их победа зависит от вашего голоса.Наши проекты-претенденты:Голден Ринг Ультра Трэйл - крупнейший в России суздальский фестиваль бега по пересеченной местности;"Я могу: кролем, брассом, баттерфляем" от организации АРДИ "Свет" - соревнования по плаванию для детей и взрослых с ментальными особенностями;ЧДК - проект по развитию массового дворового спорта из Гусь-Хрустального;"Мой фитнес" - айти платформа для здоровья и работы с данными физической активности пользователей.Гран-при конкурса - 1 миллион рублей, а также по 300 тысяч получат победители в каждой номинации.Предусмотрен и спецприз победителю народного голосования. Поставить сердечко можно на сайте тывигре.рф.