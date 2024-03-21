42 растущих куста конопли. Дачник из Кольчугинского района мог бы похвастаться богатым урожаем, но эти растения – вне закона. 59-летнего местного жителя задержала полиция. Дачный дом

42 растущих куста конопли. Дачник из Кольчугинского района мог бы похвастаться богатым урожаем, но эти растения – вне закона. 59-летнего местного жителя задержала полиция. Дачный дом задержанного обыскали. Помимо растущих кустов, там обнаружили 900 граммов частей наркосодержащего растения и более 1,2 кг марихуаны. Как сообщили в УМВД, на мужчину возбудили уголовные дела. Сейчас подозреваемый находится под