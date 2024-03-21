Животноводческий комплекс АО «Леднево» на 600 коров открыли в селе Федоровское Юрьев-Польского района. Там есть родильное отделение, просторные помещения и новое оборудование. Пока в

Животноводческий комплекс АО «Леднево» на 600 коров открыли в селе Федоровское Юрьев-Польского района. Там есть родильное отделение, просторные помещения и новое оборудование. Пока в эксплуатацию введено одно здание, второе заработает до конца этого года, рассказали в пресс-службе правительства. Планируется увеличение объемов производимого молока в два раза – с 35 до 70 тонн в сутки. В