В Судогде вынесен приговор в отношении нетрезвого водителя, по вине которого погиб...

В Судогде вынесен приговор в отношении нетрезвого водителя, по вине которого погиб пассажир.Установлено, что 21 октября 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя «АUDI 80», в котором на переднем сиденье находился пассажир, двигался из деревни Трухачево в направлении села Чамерево Судогодского района.Нарушив скоростной режим, проезжая закруглённый участок дороги, он не справился с управлением. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщает, что автомобиль выехал на правую обочину, съехал в кювет и опрокинулся.В результате ДТП пассажир от полученных повреждений скончался.«… В ходе расследования водитель свою вину в совершении преступления признал полностью. Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com