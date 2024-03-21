В Суздале стартовал Всероссийский фестиваль анимационного кино В Суздале стартовал двадцать...

В Суздале стартовал Всероссийский фестиваль анимационного киноВ Суздале стартовал двадцать девятый всероссийский фестиваль анимационного кино. На торжественной церемонии открытия работал наш корреспондент, Полина Лаптева. Узнаем у нее все подробности.Тема мультмарафона в этом году звучит так: "Город мастеров". Интерес к отечественной мультипликации сейчас очень велик. В этом году было зарегистрировано рекордное количество заявок: 430.На фестивале покажут работы крупнейших российских мультстудий и независимых авторов.Мультлюбители увидят 109 работ в рамках конкурсной программы: 5 полнометражных картин, 27 короткометражек, 14 сериалов, 28 студенческий работ, 9 фильмов - дебютов, 26 работ в категории прикладной анимации.За лучший полнометражный фильм будут бороться картины "Альмандар", "Барбоскины TEAM", "Иван Царевич и Серый волк 5", "Три кота и море приключений", а также "Яга и книга заклинаний".Кроме того на фестивале будет обширная внеконкурсная программа. А две экспертные комиссии будут оценивать работы авторской и коммерческой анимации.В этом году в фокусе внимания - образование в сфере анимации и подготовка кадров. На площадке мультфеста пройдет самопрезентация анимационных киношкол. Для осмысления новых тенденций в искусстве и обмена мнениями будут организованы несколько дискуссионных площадок.Перед гостями выступят мэтры отечественной анимации - режиссеры - мультипликаторы Игорь Ковалев, Константин Бронзит и, конечно, Юрий Норштейн.Ассоциация детских студий представит первый в стране справочник детской мультипликации.В рамках фестиваля так же пройдет традиционная акция - "Открытая премьера". Все зрители самостоятельно смогут проголосовать за лучший фильм.Показы мультфильмов будут проходить в кинотеатрах, музеях, домах культуры, библиотеках, детских садах. Всего более пятисот площадок по всей России. Победителей назовут 24 марта.Читайте также:Директор Суздальфеста Александр Герасимов и региональный министр культуры Ольга Дёмина рассказали, где можно будет посмотреть картины Российского фестиваля анимационного кино