В Суздальском районе добиваются устранения нарушений в области безопасного хранения пестицидов и...

В Суздальском районе добиваются устранения нарушений в области безопасного хранения пестицидов и агрохимикатов.Как стало известно, Суздальской межрайонной прокуратурой совместно со специалистами Управления Россельхознадзора была проведена проверка исполнения законодательства в области безопасного хранения, а также применения пестицидов и агрохимикатов.«… Установлено, что руководством ряда сельскохозяйственных предприятий - лица, имеющие доступ к химическим элементам, не обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты, контроль за хранением опасных веществ должным образом не обеспечен: в складские помещения возможен несанкционированный доступ посторонних граждан...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Сообщается, что организациями также нарушается порядок внесения сведений в электронную систему обращения пестицидов и агрохимикатов - ФГИС «Сатурн».По результатам проверки прокурором в отношении руководителей предприятий возбуждены дела об административном правонарушении, по ст. 8.3 КоАП РФ («нарушение правил хранения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами»), им были внесены представления.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской областиЧитайте и смотрите также:Трагедию, произошедшую в селе Энтузиаст, прокомментировали в Следственном комитете по Владимирской области