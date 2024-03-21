Водитель из Вязниковского района лишился автомобиля «Опель Астра» за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Причем, поймали вязниковца второй раз, уточнили в пресс-службе УФССП. Авто
<a href="https://33live.ru/novosti/21-03-2024-v-vyaznikovskom-rajone-u-voditelya-otobrali-inomarku-za-pyanuyu-ezdu.html" target="_blank">В Вязниковском районе у водителя отобрали иномарку за пьяную езду</a> - Водитель из Вязниковского района лишился автомобиля «Опель Астра» за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Причем, поймали вязниковца второй раз, уточнили в пресс-службе УФССП. Авто
[url=https://33live.ru/novosti/21-03-2024-v-vyaznikovskom-rajone-u-voditelya-otobrali-inomarku-za-pyanuyu-ezdu.html]В Вязниковском районе у водителя отобрали иномарку за пьяную езду[/url] - Водитель из Вязниковского района лишился автомобиля «Опель Астра» за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Причем, поймали вязниковца второй раз, уточнили в пресс-службе УФССП. Авто