Водитель из Вязниковского района лишился автомобиля «Опель Астра» за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Причем, поймали вязниковца второй раз, уточнили в пресс-службе УФССП. Авто

Водитель из Вязниковского района лишился автомобиля «Опель Астра» за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Причем, поймали вязниковца второй раз, уточнили в пресс-службе УФССП. Авто остановили полицейские для проверки. Водитель был пьян. Оказалось, что мужчина ранее уже административно наказывался за пьяную езду. В итоге приставы арестовали иномарку вязниковца. Сейчас автомобиль передан в доход государства. Прокомментируйте новость