В Юрьев-Польском районе появилась снежная скульптура В Юрьев-Польском районе - очередная снежная...

В Юрьев-Польском районе появилась снежная скульптураВ Юрьев-Польском районе - очередная снежная скульптура. Возможно, уже последняя в этом году, так как весна вступает в свои законные права.Проект называется "Дружба мира". Это трехметровый шар, который держат снежные человечки. Автор - Александр Акатов из города Артёмовска Донецкой народной республики . А помогали ему ученики второй школы.Скульптура - символичная, как знак надежды на мирное небо над Донбассом.Читайте также:Дворник с душой художника из города Петушки радует детей удивительными скульптурами