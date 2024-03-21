В Юрьев-Польском районе хозяин агрессивного пса выплатит компенсацию родителям пострадавшего...

В Юрьев-Польском районе хозяин агрессивного пса выплатит компенсацию родителям пострадавшего ребенка.Как сообщает пресс-служба Юрьев-Польского районного суда, в феврале 2024 года поступило исковое заявление о взыскании материального вреда и денежной компенсации морального вреда, причиненных в результате укуса собаки.Согласно материалам, несовершеннолетний ребенок (2009 года рождения) гулял недалеко от своего дома в селе Городище Юрьев-Польского района.В это же время хозяин (ответчик) выгуливал свою собаку, которая была без намордника и не пристегнута на поводок.В какой-то момент пес бросился на несовершеннолетнего ребенка и укусил его за лицо.Сообщается, что в ходе рассмотрения дела, истец отказался от исковых требований к ответчику, а тот, в свою очередь, обязался по мировому соглашению выплатить денежные средства в счет компенсации морального вреда.В данный момент производство по делу прекращено, и определение вступило в законную силу.Фото: freepik.com