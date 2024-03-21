Владимирцы могли купить в сети Интернет более 40 сортов «несуществующих» семян. В преддверии...

Владимирцы могли купить в сети Интернет более 40 сортов «несуществующих» семян.В преддверии наступления весенних работ в саду и огороде Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям была проведена проверка в отношении интернет-площадок, осуществляющих реализацию семян.В марте (буквально на днях) было обнаружено более 40 сортов овощных культур и саженцев плодово — ягодных культур, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений. То есть «несуществующие» семена активно продавались на популярных интернет-площадках.Например, томаты сортов «Стенька Разин», «Ослиные уши малиновые», «Пухляш», «Шериф», «Йетина мать», «Вано», «Мамонтенок»; морковь - «Санькина любовь», «Зайка моя»; яблоня - «Медуница», «Хани Крисп», «Конфетное», «Мечта»; груша - «Завея», «Кокинская».Документы, подтверждающие сортовые и посевные качества, продавцами на сайтах (aflow.ru, michsad.ru, семена33.рф и т.д.) также не были представлены.«… Отсутствие сортов в Госреестре свидетельствует о том, что семенной материал не прошел необходимые испытания. Следовательно, на них не могут быть оформлены документы, предусмотренные законодательством. Реализация семян без подтверждающих документов не допускается...» - поясняют в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Уточняется, что по итогам проведенных мероприятий было объявлено 5 предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства.Фото: freepik.com