Владимирцы продолжают голосовать за преображение городских объектов Жители областного центра...

Владимирцы продолжают голосовать за преображение городских объектовЖители областного центра выбирают объекты, которые, по их мнению, нужно преобразить. Голосование в рамках проекта "Комфортная городская среда" продлится до конца апреля. Подробности у Александра Сыпченко.Ухоженный сквер с комфортными лавками-диванами, урнами и парковыми качелями с навесом - давняя мечта жителей улицы Никитина. Проект - один из лидеров онлайн-голосования. Концепция предусматривает дорожки, мощеные тротуарной плиткой с бордюрным камнем, зеленый газон с клумбами. Центральным элементом сквера должна стать ротонда с куполом. Настоящий райский уголок, - уверяют чиновникиСветлана Силантьева, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:- Планируется установление еще ротонды, - такой красивый объект. Возле него, скорее всего, будут собираться молодые люди, пары, мамы с колясками. Будут гулять здесь по дорожкам и отдыхать на лавочках.Территорию возле дома №89 по улице Горького архитекторы предлагают сделать зоной отдыха, оформленной зеленью, парковым освещением и даже фонтаном.Светлана Силантьева, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:- Совсем другой вид фонтан приобретет, будут проложены пешеходные дорожки, установлены урны и скамейки, и, естественно, зона отдыха.Разумеется, должны быть предусмотрены и удобные скамейки, - считает жительница улицы Горького - Клавдия Горбунова.Клавдия Горбунова, жительница улицы Горького:- Мы должны отдыхать здесь, мы рядышком живем, и негде отдохнуть, а здесь придем к фонтанчику и посидим на лавочке, посмотрим, отдохнем, как хорошо, замечательно будет.А вот на бульваре Иванова работы по благоустройству территории начались уже несколько лет назад. Здесь построена спортивная и детская площадка, есть современные силовые тренажеры. В это огромное спортивное пространство отлично бы вписался фонтан и новые лавочки, с сохранением деревьев, - говорят жители улицы.Виктория Пожарова, жительница бульвара Иванова:- Оставить все, как есть, потому что здесь итак летом все зелено. А здесь много молодежи собирается. Дети здесь, в основном, гуляют.Владимир Пичугин, житель бульвара Иванова:- Да, конечно, хорошо было бы: скамеечки, фонтан, тут дети постоянно гуляют, ну и пожилым тоже посидеть на скамеечке, посмотреть на фонтан, как вода льется, - очень приятно.Жители бульвара Иванова просят позаботиться и о братьях наших меньших. Ведь им тоже нужно гулять и развиваться физически. Идею строительства в этом месте современного Дог-парка в мэрии поддерживают. Здесь же может появиться тематический арт-объект и велодорожки.Светлана Силантьева, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:Дополнительно к имеющимся будут посажены зеленые насаждения в виде кустарников, цветущих и красивых, будут упорядочены зеленые насаждения, кроме всего прочего, - здесь обязательно уличное освещение в достойном варианте, кроме малых архитектурных форм.Голосование в рамках проекта "Комфортная городская среда" продлиться до конца апреля.Объекты, которые наберут больше всего голосов, будут благоустроены в 2025 году. Шансы получить финансирование с большой общественной поддержкой - очень высоки, - говорят в мэрии.На текущий момент проекты суммарно набрали полторы тысячи голосов.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".Читайте также:Владимирцам предлагают выбрать городские объекты для благоустройства