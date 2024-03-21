Владимирцы вспоминают поэта Алексея Фатьянова Со дня рождения Алексея Фатьянова прошло сто пять...

Владимирцы вспоминают поэта Алексея ФатьяноваСо дня рождения Алексея Фатьянова прошло сто пять лет. Чем живёт малая родина гения душевной песни? И музей, посвящённый нашему знаменитому земляку? Расскажет - Мария Артес.Алексей Фатьянов. Это имя объединяет все поколения. Песни на его стихи знает вся страна. Многие звучат в известных фильмах.Имя Алексея Ивановича - гордость всей России, и, конечно, его малой родины - Вязников.Вязниковцы считали своим долгом увековечить память поэта. В этом помогли работники культуры, историки, краеведы и, особенно, - его жена - Галина Николаевна.Так, на рубеже двух столетий, в родовом гнезде семьи Фатьяновых и был открыт музей песни 20 века. Когда-то на этом самом месте, за этой печатной машинкой, добытой на фронте, и творил известный поэт. "Соловей" родом из Вязников.Ольга Мошина, хранитель Музея Песни 20 века:- Песня "в городском саду" была написана специально для жителей нашего города. Когда он приезжал, и была творческая встреча с населением нашего города. Он пообещал, что через год приедет с новой песней, посвященной тому месту, где он выступает. Это был городской сад. Так и появилась песня "в городском саду играет городской оркестр".Счастье четы Фатьяновых было недолгим. Алексей Иванович рано ушел из жизни. Ему было всего 40 лет. Любимой Гале поэт посвятил одно из самых нежных стихотворений."Мой цветок луговой" - так ласково он называл супругу. Мужу Галина Николаевна подарила дочь Алену и сына Никиту. А после его ухода стала главной хранительницей его наследия. Собирала уникальный архив, помогала выпускать книги, в дар музею передала вещи поэта.Особый вклад Галина Фатьянова внесла в главную песенную традицию Вязников - Фестиваль поэзии и песни, который носит имя Алексея Ивановича. В 2023 году Фатьяновский праздник на Солнечной поляночке стал 50-ым по счёту.Людмила Антонова, директор музея песни 20 века:- У нас проходит Фатьяновская весна, в рамках Фатьяновской весны конкурс чтецов "Звучащее слово". И мы потом медленно движемся ко Дню Победы.И от Дня Победы мы уже начинаем готовиться к Всероссийскому Фатьяновскому празднику.На Фатьяновскую площадку ежегодно съезжаются порядка 5-ти тысяч человек со всей страны. В этом году фестиваль посвятят 105-летию поэта.Людмила Антонова, директор музея песни 20 века:- Это традицией стало. Что именно на Фатьяновской площадке, рано или поздно, под какую-то мелодию или под чтение стихов обязательно идет дождь. И тогда площадка превращается в разноцветную, из-за обилия зонтов.Больше 100 лет назад в этом зале был установлен первый в Вязниках домашний кинотеатр. Сейчас - здесь одна из основных экспозиций "7 нот 20 века". Каждая нота - определенный период в культурном развитии города и области.А это - нота "фа". "Фа"шизму песни сказали нет. Алексей Фатьянов был участником Великой Отечественной войны, прослужил рядовым солдатом. Был режиссером ансамбля краснознаменного Балтийского флота. За песенно-поэтическое творчество Алексей получил орден Красной звезды.Алексей Иванович - символ всего Вязниковского края. В его родовом доме есть и экспозиция подарков. По ним можно проследить географию почитателей фатьяновского слова. Живого, искреннего, отзывающегося в каждом сердце.Людмила Антонова, директор музея песни 20 века:- Насколько приятна, например, вот даже книга. Получить такие книги из рук Иосифа Давыдовича. Мы даже волновались, мы когда брали, у нас даже руки тряслись. Насколько нам приятно, каждый раз мы проходим мимо этого и вспоминаем вдову Алексея Ивановича Фатьянова, - Галину Николаевну. Которая нам подарила вот такой сервиз из своей квартиры.Музей Фатьянова расположен на Пушкинской улице Вязников. И это особое единение. Алексей Иванович боготворил творчество великого русского поэта. А 2024 год - одновременно юбилейный и для Пушкина, и для Фатьянова.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести-Владимир".