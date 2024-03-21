Владимирские коммунальные службы проводят уборку города круглосуточно Коммунальные службы города...

Владимирские коммунальные службы проводят уборку города круглосуточноКоммунальные службы города круглосуточно и без выходных проводят плановые работы по зимнему содержанию города.В администрации Владимира уточняют: в ночь с 19 на 20 марта было задействовано 30 единиц коммунальной техники, днем 20 марта — 43 единицы, а также 100 рабочих ручной уборки.Расчистка от снега и наледи обочин городских улиц а также вывоз снежных масс — основные задачи, которые выполняют коммунальные службы. За минувшие сутки из города вывезено 2200 кубометров снега.Особое внимание уделяют очищению тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановок общественного транспорта и общественных пространств города.Сбор мусора, веток и порубочных остатков также осуществляется круглосуточно.Однако, качественная уборка зависит и от самих жителей. Администрация Владимира просит не создавать помехи снегоуборочной технике в виде неправильно припаркованных или брошенных машин вдоль обочин дорог и во дворах многоквартирных домов.По вопросам уборки города можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).Фото: администрация Владимира