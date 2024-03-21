Владимирскую область накроет теплый атмосферный фронт с проливными дождями. На погоду в...

Владимирскую область накроет теплый атмосферный фронт с проливными дождями.На погоду в Центральной России будут влиять атлантические циклоны, из-за которых "на смену" плюсовой температуре придут дожди.Правда, это нас ждет, как предупреждают специалисты центра «Фобос», с 23 марта.«… В субботу управление погодой перейдет к теплому атмосферному фронту. Он принесет с собой плотные облака, которые днем перейдут в дождевую стадию, усилит южные ветры и активизирует процессы роста температуры...» - рассказали специалисты «Метеовестям».Завтра же - 22 марта во Владимире (и во Владимирской области) днём прогнозируется до +7°C. Солнце будет выглядывать из-за облаков. Ветер — юго-западный, до 3 метров в секунду.Атмосферное давление «рухнет» до 746 мм ртутного столба. К ночи ожидается лишь 0°C.Это интересно!По прогнозам синоптиков «Фобос», в предстоящие выходные температурный фон окажется на 4–6 °C выше средних многолетних показателей, и вместе с дождями активизируются процессы таяния снега.Народный прогноз погоды на 22 марта:«Если дует южный ветер, то лето, согласно приметам, будет дождливым»;«Если жаворонки уже прилетели, то в ближайшие дни установится тёплая погода»;«Если 22 марта тепло, то следующие 40 дней порадуют теплом, а если холодно, то до конца апреля будут стоять холода».Фото: freepik.com