Об этом написали сотрудники администрации города в своём официальном телеграм-канале.

Власти Владимира просят убрать свои машины с нескольких улиц. Об этом написали сотрудники администрации города в своём официальном телеграм-канале.Так, сегодня, 21 марта, с 20:00 до 7:00 следующего дня спецтранспорт будет убирать снег. Чтобы не мешать ему, необходимо освободить следующие улицы:Ул. Мира (газон);Ул. Верхняя Дуброва;Проспект Ленина, от ул. Верхняя Дуброва до ул. Студеная Гора д.36 (гостиница «Заря»).