В местных СМИ активно обсуждается история еще одного опасного падения снега с крыши жилого дома. На этот раз инцидент произошел у дома 7б на улице Ильича. На днях с крыши съехал снег, который

В местных СМИ активно обсуждается история еще одного опасного падения снега с крыши жилого дома. На этот раз инцидент произошел у дома 7б на улице Ильича. На днях с крыши съехал снег, который якобы едва не пришиб одну из жительниц дома – 86-летнюю блокадницу Тамару Чернышову. Однако в мэрии утверждают, что женщина в момент падения