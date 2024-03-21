Это связано с работами по опиловке деревьев, объяснили в мэрии. Движение транспорта ограничат на участке улицы Батурина от Мира до Северной. Это произойдет ненадолго – участок перекроют 23

Это связано с работами по опиловке деревьев, объяснили в мэрии. Движение транспорта ограничат на участке улицы Батурина от Мира до Северной. Это произойдет ненадолго – участок перекроют 23 марта с 8:30 до 16:00. Водителям стоит заранее выбрать пути объезда. Центр управления городскими дорогами приносит свои извинения за доставленные неудобства. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: