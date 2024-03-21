Во Владимире наконец-то расселен аварийный дом на улице Подбельского. Многоквартирный дом № 9 (на...

Во Владимире наконец-то расселен аварийный дом на улице Подбельского.Многоквартирный дом № 9 (на улице Подбельского)1917 года постройки был признан аварийным и подлежащим сносу уже давно. В документах был обозначен срок расселения «до 01.09.2016 год».В пресс-службе прокуратуры пояснили, что в соответствии с заключением экспертизы физический износ здания составил 71% при максимально допустимом в 65%.Дальнейшая его эксплуатация здания несла реальную угрозу безопасности для его жильцов.При этом на момент проверки (прокуратурой) в 4-х квартирах в небезопасных условиях проживало 15 граждан.И в связи с зафиксированными нарушениями прокурор обратился в суд с требованием к администрации города Владимира незамедлительно принять меры к расселению дома.Решением Октябрьского районного суда города Владимира, оставленным без изменения апелляционным определением Владимирской областного суда, требования прокурора были удовлетворены.«… В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме. Жилищные права граждан восстановлены...» - сообщили в региональной прокуратуре.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области