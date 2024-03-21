Во Владимире появилось новое литературное кафе Рождение стихов - процесс интимный, но признание -...

Во Владимире появилось новое литературное кафеРождение стихов - процесс интимный, но признание - явление общественное. Слава многих поэтов прошлого столетия зарождалась в литературных салонах. Там они спорили об искусстве, о его течениях и предназначении.Молодой актер Никита Смирнов играет футуриста Владимира Маяковского. Характер актера и поэта противоположны друг другу, но на сцене харизма берет вверх.Никита Смирнов, студент высшей школы музыки и театра:- Трогают меня моменты такие моменты, как спор Есенина и Маяковского. Когда напряжение достигает максимального накала, и они уже готовы побить друг друга у всех на глазах.Посидеть за одним столом с поэтами, которые до сих пор жгут сердца своими строками. Окунуться в поэтическую и музыкальную атмосферу русского культурного ренессанса. Иммерсивный спектакль воссоздает атмосферу Серебряного века и погружает зрителей в эпоху романтизма, модерна и символизма.Литературное кафе - совместная творческая работа Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Высшей школы музыки и театра ВлГУ.Олег Рыжков, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по научной работе:- Здесь два уровня, лестницы, переходы, и надо было попробовать именно иммерсивный театр. Когда нет разделения между сценой и зрительным залом. Артисты в зале. Зрители почти на сцене, и все это создает много интересных эффектов.В этом спектакле нет разделения на сцену и зрительный зал. Все гости - часть представления. Все актеры - студенты: от первокурсников до магистрантов. Режиссер - Богдан Тартаковский.Лариса Ульянова, директор высшей школы музыки и театра:- Мы все восхищаемся поэтами серебряного века, и вообще вот этим периодом нашей русской культуры, который был очень скоротечен, но очень ярок. Поэтому мы создали двоемирие общения музыкантов, которые поют современные произведения на стихи поэтов.В планах владимирских музейщиков и ВШМТ продолжить совместную работу. А выставки, которые совсем скоро появятся в художественной галерее Центрального парка, - усилят эффект «литературной прививки».Ангелина Свищ "Вести-Владимир".