На этот раз в ДТП попал автобус пятнадцатого маршрута. Как рассказали в региональном ГИБДД, в четверг, 21 марта, в районе 9 утра легковой автомобиль протаранил “Волгабас”, который

На этот раз в ДТП попал автобус пятнадцатого маршрута. Как рассказали в региональном ГИБДД, в четверг, 21 марта, в районе 9 утра легковой автомобиль протаранил “Волгабас”, который принадлежит муниципальному перевозчику “Владимирпассажиртранс”. Авария случилась возле дома №26А на улице Безыменского. В ДТП пострадали три вида транспорта – автобус и два легковых автомобиля. Алена Бусько, старший инспектор