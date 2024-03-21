Во Владимире прошло заседание Совета по культуре и искусству Почти шесть миллиардов рублей было...

Во Владимире прошло заседание Совета по культуре и искусствуПочти шесть миллиардов рублей было выделено на культуру из областного бюджета в прошедшем году. Итоги подвели накануне на заседании Совета по культуре и искусству при губернаторе.Началось оно с минуты молчания в память о заслуженном артисте России, главном дирижере Владимирского губернаторского оркестра, - Артёме Маркине. Он скончался 19 марта после продолжительной болезни. Глава региона Александр Авдеев заявил, что главное детище дирижера - симфонический оркестр - без поддержки области не останется, и дело чести - сохранить его богатое наследие.На заседании также отметили лучших работников отрасли. Министр культуры Ольга Дёмина подчеркнула: с 2013 года расходы консолидированного бюджета области на культуру и кинематографию выросли в три раза.Ольга Дёмина, министр культуры Владимирской области:- Всего с 2019 года не только в рамках мероприятий нацпроекта, а иных ведомственных программ, построено 6 домов культуры,новых домов культуры. В 2023 году был открыт ДК в деревне Липны Петушинского района, а в текущем году начнут свою работу ещё 2 ДК в селе Галицы Гороховецкого района и Центр культурного развития в городе Вязники. Капитально отремонтировано 50 объектов культуры. В том числе , - 4 здания музеев, 14 детских школ искусств.