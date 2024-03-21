С наступлением тепла список улиц, которые будут убирать ночью, значительно сократился. Если ранее ставили план очистить до 20 улиц, то сейчас их количество все уменьшается. Так, сегодня, 21

С наступлением тепла список улиц, которые будут убирать ночью, значительно сократился. Если ранее ставили план очистить до 20 улиц, то сейчас их количество все уменьшается. Так, сегодня, 21 марта с 20:00 и до 7:00 утра 22 марта приведут в порядок всего 3 улицы. Водителей попросили не оставлять там свои машины. В пресс-службе мэрии сообщили, что