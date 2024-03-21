Во Владимире водителю вынесен суровый приговор за то, что он вновь сел за руль в нетрезвом...

Во Владимире водителю вынесен суровый приговор за то, что он вновь сел за руль в нетрезвом виде.Октябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя.Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.Выяснилось, что мужчина, будучи привлечённым к административной ответственности за аналогичное «деяние», вновь сел за руль своего «Volkswagen Touareg» в нетрезвом виде.Осужденный передвигался по улицам областного центра, нарушая правила дорожного движения, до тех пор, пока не был задержан и отстранен от управления сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владимиру.Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. Более того, в судебном заседании свою вину не признал. Но обвинителем суду были представлены неопровержимые доказательства.Согласившись с позицией прокурора, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с лишением права по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.Автомобиль «Volkswagen Touareg» был конфискован в доход государства.Фото: freepik.com