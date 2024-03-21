В шести торговых точках региона запретили продавать табачные изделия из-за близости к образовательным учреждениям.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, шести магазинам во Владимирской области запретили продавать сигареты, электронные сигареты и другую табачную продукцию. Это связано с требованиями действующего законодательства. Все указанные торговые точки расположены на расстоянии меньше 100 метров до образовательных учреждений.Приговоры судов по вопросу о розничной продаже табачной продукции уже вступили в силу.