На данный момент численность детей, получающих дополнительное образование, составляет 20 437 человек.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2023 год был объявлен годом педагога и наставника. Главной задачей нацпроекта Культура обозначили поддержку системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.Численность детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, получающих дополнительное предпрофессиональное и общеразвивающее образование, составила 20 437 человек. Всего за 2023 и 2024 годы в детские школы искусств пришли 133 ребёнка. По данным Министерства культуры Владимирской области, на сегодняшний день в детских школах искусств работают более полутора тысяч преподавателей, 71 из которых молодёжь в возрасте до 30 лет.По словам министра культуры Владимирской области, одним из показателей эффективной работы детских школ искусств является участие в конкурсах. «Благодаря Министерству культуры России и Министерству культуры Владимирской области 240 детей региона приняли участие в культурно-просветительских программах для школьников», — сообщает Ольга Дёмина.