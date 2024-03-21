Во владимирской областной научной библиотеке состоялся антинаркотический спектакль Только от нас...

Во владимирской областной научной библиотеке состоялся антинаркотический спектакльТолько от нас зависит, какой мы делаем выбор. В областной научной библиотеке состоялся антинаркотический спектакль "Радикальный аккорд" музыкально-просветительского театра областной филармонии.Это спектакль-диалог, спектакль-эксперимент для особой группы граждан.Вячеслав Мокану, режиссер музыкально-просветительского театра:- Разговаривать с молодежью трудно большими формами и спектаклями. И мы экспериментировали. Музыкальная программа "Радикальный аккорд" как раз о простой форме. Музыки и поэзии. И, Дай Бог, ведь каждый услышит, что услышит. И пусть это услышанное пасет хотя бы одну душу. Человека. Вот об этом наша история."Радикальный аккорд" звучит эмоционально, с надрывом и с надеждой на будущее. На сцене - актеры владимирского театра драмы, музыкально-просветительского театра.Они говорят о наркотиках и алкоголе - через возвышенное: музыку и поэзию. О том, как из-за опасной зависимости человек может погубить свою жизнь и жизнь своих близких. К слову, название спектакля "подобрал" искусственный интеллект.Анна Зайцева, актриса владимирского областного театра драмы и музыкально-просветительского театра:- Хочу обозначить это одним словом: зло. Которое проникает в нашу жизнь и потом ее разрушает. Это очень поучительный, глубокий, проникновенный спектакль.