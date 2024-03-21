Врач Михаил Суханов и член регионального штаба Народного фронта Наталья Баранкова рассказали, как...

Врач Михаил Суханов и член регионального штаба Народного фронта Наталья Баранкова рассказали, как ведется работа в военном госпиталеПомощь в зоне специальной операции - на фронте и в тылу. Как сейчас ведется работа в военном госпитале, который находится практически на передовой? И какую помощь оказывает Народный фронт?В студии Вестей - врач Михаил Суханов, который был во Владимире в коротком отпуске. И Наталья Баранкова - член регионального штаба Народного фронта. С ними беседовала - Мария Платанюк