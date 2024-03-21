Флешмоб «Голубая лента» поводится уже в 11 раз для привлечения общественности к вопросам загрязнения водных объектов.

Проект флешмоба «Голубая лента» представили в 2013 году на базе Российского открытого молодёжного водного конкурса. С 2014 года мероприятие проводит АНО «Институт консалтинга экологических проектов». Владимирский регион занимает 3-е место по количеству участников мероприятия.В этом году флешмоб пройдёт 22 марта. Формат мероприятия можно выбрать: группой на улице, в помещении организации или индивидуально в онлайн-формате. Как пишут организаторы проекта, совместными усилиями жители региона смогут сберечь и преумножить богатства водных ресурсов. Подробнее о флешмобе можно узнать на официальном ГБУ ВО «Экорегион».