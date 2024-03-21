В среду, 20 марта, Международная выставка-форума "Россия" приняла девятимиллионного посетителя.

В среду, 20 марта, Международная выставка-форума "Россия" приняла девятимиллионного посетителя. Им стал девятилетний школьник Андрей Баторов, который приехал на ВДНХ вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией.Для семьи провели экскурсию по экспозиции в павильоне № 59, посвященной прошлому, настоящему и будущему российских городов. Андрей получил сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал. В программе предусмотрены экскурсия в хаски-парк, прогулка по экотропе и национальному парку в сопровождении гидов.Все юбилейные гости получают подарки от дирекции выставки и партнеров. Среди предыдущих были экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС, туристическая поездка по Краснодарскому краю, билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр и на главный праздник народов Севера - День оленевода.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 8 июля. В нескольких павильонах представлены важнейшие достижения страны. Организаторы обращают внимание на то, что по масштабу и посещаемости выставка опередила аналогичные мероприятия в Дубае, Милане и Шанхае.