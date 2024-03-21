В свои 6 лет он уже ударник в кавер Рок-группе «Гараж Бэнд». А недавно побывал на детском шоу талантов – «Лучше всех» на Первом канале. Там юный барабанщик сыграл с группой «Земляне». У нас в

В свои 6 лет он уже ударник в кавер Рок-группе «Гараж Бэнд». А недавно побывал на детском шоу талантов – «Лучше всех» на Первом канале. Там юный барабанщик сыграл с группой «Земляне». У нас в гостях Роман Перескок и его мама Екатерина. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!