В Вязниках судили мужчину, который частично лишил знакомого зрения (теперь тот не видит правым глазом). Случай произошел 29 декабря в 2022 году, сообщили в прокуратуре области. Около полудня

В Вязниках судили мужчину, который частично лишил знакомого зрения (теперь тот не видит правым глазом). Случай произошел 29 декабря в 2022 году, сообщили в прокуратуре области. Около полудня мужчины обедали, выпивали и играли в домино в подсобном помещении одного из предприятий ст. Мстёра. Во время игры потерпевший мешал фигуранту, за что последний его обматерил. Произошел