Популярный певец любит радовать поклонниц откровенными снимками. Недавно Прохор Шаляпин отправился в баню. Фотографией из парилки он поспешил поделиться в социальных сетях.

Популярный певец любит радовать поклонниц откровенными снимками. Недавно Прохор Шаляпин отправился в баню. Фотографией из парилки он поспешил поделиться в социальных сетях.На снимке исполнитель сидит на деревянной скамейке в бане. Певец запечатлен в кадре в одних плавках. "Счастливых выходных", – обратился к своим поклонникам Прохор Шаляпин. К подписи он добавил хештег #отличное настроение.Большинство пользователей оценили подтянутую фигуру артиста и осыпали его комплиментами. "Проша! Ты как всегда обворожительный!", "Какой сексуальный!", "Просто Аполлон", – написали они. Одна из подписчиц поинтересовалась, почему исполнитель отправился в баню без своей верной спутницы Виталины Цымбалюк-Романовской.Другие комментаторы предположили, что певец решил взять пример с балерины Анастасии Волочковой, которая тоже любит проводить время в бане. "Волочкова два", "Это трендовая фотка. Первооткрыватель этого жанра – госпожа Волочкова. Ждем шпагата из сауны!", – делились мыслями пользователи.Ранее известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская разместила трогательный совместный видеоролик с исполнителем . На записи влюбленные целуют друг друга в губы. Бывшая супруга Армена Джигарханяна сообщила, что их роман уже длится целый год. Пользователи поздравили пару с важной датой.