В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй, решающий тур президентских выборов. С наибольшей вероятностью победителем из изнуряющей политической гонки выйдет Владимир Зеленской. Эксперты не исключают бегства Петра Порошенко за границу.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй, решающий тур президентских выборов. С наибольшей вероятностью победителем из изнуряющей политической гонки выйдет Владимир Зеленской. Эксперты не исключают бегства Петра Порошенко за границу.Украинцы выбирают Зеленского, потому что не видят улучшений за время президентства Порошенко, заявил в беседе с корреспондентом “Дни.ру” политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. "Граждане голосуют против падения уровня жизни, провала социальной политики, повышения цен и инфляции", – отметил эксперт.Аналитик сомневается, что Порошенко будет оспаривать результаты голосования и организовывать масштабные провокации. Безпалько напомнил, что опросы социологов показывают подавляющее преимущество Зеленского.По мнению политолога, Порошенко может возглавить фракцию своей партии "Солидарность" в парламенте. Также возможен союз с бывшими противниками, например, с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко."Скорее всего, будет пытаться договориться с победителями – Владимиром Зеленским и стоящим за ним олигархом Игорем Коломойским. И будет сосредотачиваться на парламентской работе", – полагает Безпалько.С тем, что уходящий лидер Незалежной не будет оспаривать выборы, согласен директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. "Это заметно по его риторике, да и предпосылок для успеха никаких нет", – сказал эксперт. Порошенко попытается плавно перевести свою кампанию с президентской на парламентскую, полагает аналитик.Бежать за границу терпящий поражение президент пока не намерен, уверен Салин. Все зависит от парламентских выборов, которые пройдут в октябре этого года."Если и на них Порошенко постигнет неудача, тогда перед ним встанет вопрос – что делать дальше", – резюмировал политолог.На протяжении последних нескольких месяцев безоговорочным лидером предвыборной гонки был Владимир Зеленский. Ко второму туру он упрочил свое положение. По последним данным соцопросов, за комика намерены проголосовать более 70% украинцев. За – не более 25%.Президент Украины избирается сроком на пять лет. Для победы во втором туре кандидату достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс один.