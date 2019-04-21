В полуфинале турнира в Монте-Карло сербский теннисист Душан Лайович обыграл представителя России Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:1. Серб после игры поделился впечатлениями от противостояния с российским теннисистом.

В полуфинале турнира в Монте-Карло сербский теннисист Душан Лайович обыграл представителя России Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:1. Серб после игры поделился впечатлениями от противостояния с российским теннисистом."Это был нереальный матч. Было ужасно, когда я уступал 1:5. Но потом мне удалось поймать ритм и выиграть десять геймов подряд, – приводит слова Лайовича gotennis.ru. – Ветер не давал нормально играть, но к концу матча я просто стал бить справа лучше, чем мой соперник. Я и сам не понимал, что сделал"Лайович заявил, что противостояние с Медведевым было самым сложным на турнире в Монако: "соперник был непростым, к тому же дул ветер, мешая играть. Однако сейчас я уже могу просто насладиться победой".Напомним, в финале турнира сербскому теннисисту будет противостоять итальянец Фабио Фоньини, который в полуфинале оказался сильнее второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля (6:4, 6:2).