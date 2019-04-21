В Сибири продолжают тушить природные пожары.

В Сибири продолжают тушить природные пожары. В Забайкальском крае огонь уничтожил 94 жилых дома, без крова остались более 300 человек. Как сообщают пожарные, сейчас угрозы населенным пунктам нет.Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов посетил пострадавших от огня в ожоговом центре Читы. Осипов распорядился обеспечить их всем необходимым и держать под "неусыпным контролем состояния".Эксперты выяснили предварительные причины масштабных пожаров в Забайкальском крае, пишет ТАСС. Чаще всего огонь выходит из под контроля при пале сухой травы."В одном из случаев огонь от пала перекинулся на лес, а оттуда уже на населенный пункт", — сказал источник агентства.Также среди причин ЧП эксперты назвали непотушенные свалки, обрывы электрокабелей. Сильный ветер не только способствовал распространению огня, но и перенес его в Россию с территории Китая и Монголии."В одном из населенных пунктов жители выбросили тлеющую золу из печи", — рассказали в правоохранительных органах.Опашка домов в поселках в этом году не смогла спасти строения. Ветер до 30 метров в секунду легко перенес пламя через преграду.