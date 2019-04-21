Актер Владимир Зеленский с колоссальным отрывом опережает Петра Порошенко на выборах президента Украины. В Сети обнародованы первые данные экзит-полов – опросов людей на выходе с избирательных участков.

Актер Владимир Зеленский с колоссальным отрывом опережает Петра Порошенко на выборах президента Украины. В Сети обнародованы первые данные экзит-полов – опросов людей на выходе с избирательных участков.Согласно первым данным, за юмориста проголосовало подавляющее большинство тех, кто успел прийти на избирательные участки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на социологов NIMG, Зеленский набирает 71,8%, а Порошенко – 26,6%.Наиболее явное преимущество у актера на востоке страны – 88,8% против 11,2% у Порошенко. Примечательно, что комик побеждает уходящего президента и на Западной Украине, где популярность Порошенко традиционно была высокой.В Центризбиркоме отметили, что во втором туре украинцы голосуют активнее, чем в первом. На 11:00 явка составила почти 20%.Нарушений, которые могут повлиять на исход голосования, пока не выявлено. Тем не менее, сообщается, что нарушил тайну голосования, показав бюллетень на камеру. За это шоумену может грозить ограничение свободы на срок до трех лет.Юморист был в хорошем настроении, вместе с ним пришла проголосовать супруга Елена. Петр Порошенко начал день с церковной службы. На избирательный участок глава государства также пришел с семьей.В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. Для победы и Петру Порошенко достаточно заручиться поддержкой большинства избирателей – 50% плюс 1 голос.Президент Украины избирается на пять лет. Окончательные итоги голосования Центризбирком обязан объявить до 1 мая включительно, а до 3 июня должна состояться инаугурация избранного президента.