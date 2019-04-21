Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, общаясь с подписчиками в Twitter, похвастался знанием русского языка и русских поговорок.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, общаясь с подписчиками в Twitter, похвастался знанием русского языка и русских поговорок.Один из пользователей в своем аккаунте обратился к Маску с вопросом, не осваивает ли тот космос, чтобы привезти на Землю инопланетян. Американский бизнесмен отреагировал на это встречным вопросом: "Где инопланетяне?"Другой пользователь сообщил Маску, что инопланетяне прячутся "на Марсе под землей", и именно они сломали марсоход Opportunity, когда тот "подобрался слишком близко". Ответ Маска был лаконичен, но для англоязычного пользователя нестандартен: "Вот где собака зарыта".На этом, впрочем, бизнесмен не остановился. "Говорят, что кур доят", — отреагировал он на следующую реплику и после этого покинул тред.