Сотрудники Госавтоинспекции в игровой форме рассказали младшим школьникам о своей работе и повторили с ребятами ПДД.

В Центральной детской и юношеской библиотеке Киржачского района состоялось традиционное мероприятие «Час знакомства» для учащихся первых классов. В гости к ребятам пришли госавтоинспекторы, чтобы познакомить младших школьников с особенностями профессии «Инспектор ГИБДД».Полицейские рассказали о том, как автоинспектор регулирует дорожное движение, следит за соблюдением Правил дорожного движения водителями, пассажирами и пешеходами, обеспечивает безопасность на проезжей части дороги. Школьникам было интересно узнать о форме инспектора, о том, что означают три большие буквы «ДПС», о нагрудных знаках на куртке, а также о том, какие специальные устройства используют в своей работе стражи порядка.Также в ходе встречи первоклассники вместе с инспектором повторили правила перехода улицы, познакомились с дорожными знаками, сигналами светофора и правилами безопасного поведения на дорогах и улицах города. Ребята с большим интересом участвовали в разборе различных ситуаций на дороге.Безопасность пешехода – дело рук самого пешехода. И один из главных моментов здесь – быть максимально видимым для водителя, особенно в темное время суток. Поэтому ребятам были продемонстрированы различные специальные светоотражающие элементы – фликеры. Также учащиеся узнали о принципе их действия и о том, где можно их приобрести.В заключение мероприятия всем ребятам за активное участие были вручены закладки с основными Правилами дорожного движения, которые необходимо изучать и соблюдать на протяжении всей жизни.