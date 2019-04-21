В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В пятом матче серии первого раунда плей-офф Нэшвилл Предаторз на домашнем льду принимал соперников из Даллас Старз. В команде гостей забил Александр Радулов и звезды в третий раз победили. Счет – 5:3.

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В пятом матче серии первого раунда плей-офф "Нэшвилл Предаторз" на домашнем льду принимал соперников из "Даллас Старз". В команде гостей забил Александр Радулов и "звезды" в третий раз победили. Счет – 5:3.Открыли счет "хищники" (Грималди), но затем три гола на счету "Далласа", среди которых были и две шайбы Радулова (третью провел Дикинсон). И, хотя Джохансен счет сократил, Сегин и снова Дикинсон увеличили отрыв гостей. Третий гол со стороны не спас "Нэшвилл". Счет в серии стал 3:2 в пользу "Старз".